В Алматы 152 госслужащих привлечены к административной ответственности за непредставление декларации о доходах

За несвоевременное представление Декларации о доходах и имуществе государственных служащих в течение 2017 года к административной ответственности Департаментом государственных доходов по г. Алматы было привлечено 152 госслужащих и их супруг(-ов), сумма штрафа составила порядка 17 миллионов тенге.

ДГД по г. Алматы напоминает, что 31 марта 2018 года истекает срок предоставления Декларации о доходах и имуществе (далее - Декларация по форме 230.00) государственными служащими по итогам 2017 года.

Декларация представляется в налоговый орган по месту нахождения (жительства) ежегодно не позднее 31 марта.

Форма налоговой отчетности 230.00 и правила ее заполнения расположены на портале Комитета государственных доходов Министерства Финансов РК kgd.gov.kz, раздел «Законодательство РК» - «Формы налоговой отчетности» - «ФНО 2017 год» - «Индивидуальный подоходный налог и социальный налог» - «Форма 230.00».

Для представления деклараций в электронном виде государственным служащим необходимо получить индивидуальные криптографические ключи, обратившись в налоговый орган по месту жительства либо в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (ЦОН).

В электронном виде декларацию можно предоставить через Web-приложение «Кабинет налогоплательщика».

В случае отсутствия доступа к Интернету, в каждом управлении государственных доходов г.Алматы имеются терминалы налогоплательщиков, посредством которых государственные служащие могут также отправить свою декларацию. Для удобства налогоплательщиков график работы терминалов продлено до 20.00 часов в будние дни.