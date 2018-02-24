Названа возможная причина второго гражданства Асылбека уулу

Аналитик также рассказал о том, почему во фракции "Кыргызстан" не перепроверили прошлое политика.

Политолог Игорь Шестаков назвал ряд причин, по которым депутат парламента Кыргызстана Дамирбек Асылбек уулу мог получить гражданство Казахстана, пишет Today.kz.

Шестаков считает, что второе гражданство было своего рода страховкой после апрельской революции в 2010 году. Эксперт объяснил, что политик в свое время входил в ближайшее окружение сына Курманбека Бакиева, Максима, и после событий 2010 года Асылбек уулу начал опасаться возможных политических репрессий со стороны новой власти.

Известно, что казахстанское гражданство политик получил после апреля 2010 года. «Но, видимо, когда тучи над головой развеялись, этот депутат вернулся в Кыргызстан и начал дальше заниматься политической деятельностью, пока не оказался под следствием в Казахстане», - считает аналитик.

Кроме того, эксперт выразил мнение, что прошлое депутата не перепроверяли во фракции «Кыргызстан», поскольку Асылбек уулу попал в нее непосредственно перед выборами.

«Молодое политическое объединение больше интересовалось тем, сколько голосов им может принести потенциальный депутат: партия громко заявила о себе непосредственно перед выборами 2015 года, и ей важнее всего было преодолеть избирательный порог», - уверен Шестаков.

«Я думаю, что вот этот депутат оказался в составе партии "Кыргызстан" именно потому, что он имел за спиной определенный электорат и финансовые средства. Один из лидеров этой партии Канат Исаев сейчас тоже находится под арестом. Он получил срок за махинации, за превышение служебного положения в то время, когда он работал мэром одного из городов Кыргызстана. Во время выборов президента Кыргызстана Канат Исаев еще обвинялся в попытке государственного переворота. Правда, эта его вина пока не была доказана. Все это свидетельствует о том, что партию не сильно заботит, скажем так, чистота рядов», - уточнил аналитик.

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