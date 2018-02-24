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София Ротару вышла замуж?

24 февраля 2018, 01:08

Сын певица Софии Ротару Руслан Евдокименко прокомментировал информацию о ее замужестве.

Сын певица Софии Ротару Руслан Евдокименко прокомментировал информацию о ее замужестве.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 70-летняя исполнительница вышла замуж. Как пишет "Ридус", обсуждение началось с фразы, случайно оброненной певцом Сергеем Зверевым. "Разве она свободна? Она втихаря замужем. Она же такая роскошная", - сказал он.

Руслан Евдокименко засмеялся, когда услышал вопрос журналиста РЕН ТВ.

"Это вызывает только смех", - сказал он. – "Я глупости не комментирую. У нее сердце занято ее мужем, хоть и покойным. Навсегда, поверьте мне".

Муж Софии Ротару Анатолий Евдокименко ушел из жизни в 2002 году. Они прожили вместе 34 года.


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