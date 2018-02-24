Останки умерших в поселке ЮКО из кладбища смывает в реку

В селе Зертас Толебийского района на кладбище из-за смыва воды часть земли отвалилась и захоронения смыло, кости умерших оказались на поверхности земли. Никто не считал сколько уплыло по реке. Жителям сел Тогус, Елтай, Қаратас, Сайрам грозит экологическая катастрофа бьет тревогу житель села Маятас, общественник Туймебай Базаров. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Отырар».

Прочитав молитву за упокой души, съемочная группа направляется туда, куда в последнее время опасаются ходить местные жители. На кладбище в селе Маятас Туймебай Базаров в октябре прошлого года похоронил 65-летнюю сватью. То, что родственник покойной увидел на погосте, повергло его в настоящий шок. Вода подмыла кладбищенскую землю. На откосе оголились могилы, в некоторых местах разбросаны останки умерших.

«Тогда зияли три дыры, могилы трёх человек. Сейчас мы видим еще две. Это же ужас! Вон зияют дыры — даже кости видны. А на этой части откоса останки уже выпали из могилы. До сих пор не могу успокоиться. Кому только не говорил. Все знают, но никто не принимает мер. Поэтому пришлось мне обратиться в редакцию телекомпании Отырар», — говорит Туймебай Базаров житель села Маятас.

Вода из родника и реки Сайрамсу подмывает часть кладбища. Это видно невооруженным глазом. Туймебай беспокоится, что такая же участь может постичь и могилу его родственницы, куда будут потом ходить потомки. Кого поминать?!

А как быть жителям, проживающим ниже сельского кладбища. Они используют воду, которая протекает через эту местность. Сельчане боятся, что инфекция попадет в воду и может вспыхнуть эпидемия!

«В низине расположены села Елтай, Қаратас, Тогыс, Сайрам. Они поят скотину и сами используют воду в бытовых условиях. Это же и экологическая катастрофа. Об этом должны знать власти. Они должны принять срочные меры!», — переживает Туймебай Базаров.

Жительница села Зертас Разия Пернебаева говорит, что на прошлогоднем Курултае было принято решение в низине и вдоль берега реки высадить деревья. Это на время спасло ситуацию.

Специалисты заявляют, если кого и винить, то только природу. В сельском акимате предлагают несколько вариантов решения серьезной проблемы. Для начала необходимо дождаться весны и … денег. Иначе, останки людей, похороненных на краю кладбища, смоет водой.

«О ситуации на старом кладбище мы знаем. Весной начнем сажать деревья вдоль берега, чтобы укрепить его. Обратились в районный ЖКХ, чтобы выделили деньги на бетонное укрепление. Были предложения сдвинуть в другую строну русло реки. Меры принимаются», — говорит Ерлан Сапаров, заместитель акима села Зертас Толебийского района.

Жители требуют, чтобы специалисты взяли пробы почвы и воды. Сегодня сельчане молятся не долько об усопших, но и просят здоровья и сил для себя. Жители села очень надеются, что об экологической катастрофе, угрожающей населению, власти услышат уже сейчас, пока не случилось серьезной беды.