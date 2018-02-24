«Торпедо» проиграло «Торосу» на своем льду
24 февраля 2018, 01:50
Плей-офф ВХЛ команда начала неудачно.
В первом матче серии 1/8 финала Кубка Петрова усть-каменогорское «Торпедо» проиграло нефтекамскому «Торосу» со счетом 3:1, передает Zakon.kz.
Первую же шайбу гости забили в первом периоде. Во втором счет удалось сравнять, но «Торос»воспользовался штрафом и вырвался вперед. Финальную точку поставил автор второй шайбы Э. Гиматов.
Статистика матча
"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Торос" (Нефтекамск) 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
0:1 – 19:54 Пименов (Голованов)
1:1 – 29:27 Белозеров (Иванов)
1:2 – 31:30 Гиматов (Гришин) ГБ
1:3 – 59:10 Гиматов (Гордеев, Емелин) ПВ
Вратари: Смирягин - Хомченко
Счет серии Торпедо - Торос 0:1
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