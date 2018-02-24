«Торпедо» проиграло «Торосу» на своем льду

В первом матче серии 1/8 финала Кубка Петрова усть-каменогорское «Торпедо» проиграло нефтекамскому «Торосу» со счетом 3:1, передает Zakon.kz.

Первую же шайбу гости забили в первом периоде. Во втором счет удалось сравнять, но «Торос»воспользовался штрафом и вырвался вперед. Финальную точку поставил автор второй шайбы Э. Гиматов.

Статистика матча

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Торос" (Нефтекамск) 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

0:1 – 19:54 Пименов (Голованов)

1:1 – 29:27 Белозеров (Иванов)

1:2 – 31:30 Гиматов (Гришин) ГБ

1:3 – 59:10 Гиматов (Гордеев, Емелин) ПВ

Вратари: Смирягин - Хомченко

Счет серии Торпедо - Торос 0:1