В Кызылординской области объявили штормовое предупреждение

В Кызылординской области штормовое предупреждение продлили еще на три дня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сообщение РГП "Казгидромет".

"Штормовое предупреждение: 24-26 февраля в Кызылординской области местами сохранится туман", - говорится в сообщении.

Ранее в области из-за непогоды подобное сообщение распространялось на дни с 21 по 23 февраля.

Фото: BNews.kz