В Кызылординской области объявили штормовое предупреждение
24-26 февраля в Кызылординской области местами сохранится туман.
В Кызылординской области штормовое предупреждение продлили еще на три дня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сообщение РГП "Казгидромет".
"Штормовое предупреждение: 24-26 февраля в Кызылординской области местами сохранится туман", - говорится в сообщении.
Ранее в области из-за непогоды подобное сообщение распространялось на дни с 21 по 23 февраля.
Фото: BNews.kz
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