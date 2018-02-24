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В Кызылординской области объявили штормовое предупреждение

24 февраля 2018, 06:00

24-26 февраля в Кызылординской области местами сохранится туман.

В Кызылординской области штормовое предупреждение продлили еще на три дня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сообщение РГП "Казгидромет".

"Штормовое предупреждение: 24-26 февраля в Кызылординской области местами сохранится туман", - говорится в сообщении.

Ранее в области из-за непогоды подобное сообщение распространялось на дни с 21 по 23 февраля.

Фото: BNews.kz


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