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В Нью-Йорке известный дизайнер представил парики для лобков

24 февраля 2018, 06:40

Экстравагантная весенняя коллекция получила название "Восточный сад".

Южнокорейский дизайнер Каймин, работавший в своё время с эпатажными мировыми звёздами Леди Гагой и Бьорк, ошеломил присутствующих показом своей новой коллекции на Неделе моды в Нью-Йорке, пишет Лайф.

На подиум вышли модели в плащах и коротких куртках, надетых на голое тело. Дизайнер решил обойтись минимальным количеством вещей, поэтому образ завершали сексуальные высокие ботфорты и босоножки на каблуке. На этот раз интимные зоны манекенщиц прикрывали не трусики, а меховые парики.

Стоит отметить, что всё внимание зрителей было приковано именно к необычному аксессуару в области бикини.

Экстравагантную коллекция Каймин назвал "Восточный сад". Проделанную работу дизайнер связал с поиском нового и желанием разрушить границы и иерархии.

Фото: instagram.com/kaiminofficial


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