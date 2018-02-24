В Усть-Каменогорске мошенница обманула казахстанцев через Instagram

Она создала страничку в Instagram, где предлагала пользователям детскую одежду по низким ценам.

Жительница Усть-Каменогорска, обещавшая клиентам в Instagram детскую одежду, подозревается в мошенничестве, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области.

По информации ведомства, 27-летняя женщина создала страничку в Instagram, где предлагала пользователям детскую одежду по низким ценам.

Полиция установила, что на заманчивое объявление откликнулись 13 граждан из разных точек Казахстана. Доверчивые люди перечисляли деньги через терминалы оплаты, но так и не дождались обещанного товара. Обманутые покупатели передавали женщине от 20 тысяч до нескольких сот тысяч тенге. Общая сумма ущерба составила более одного миллиона тенге.

На сегодняшний день следственные мероприятия продолжаются. Полиция не исключает, что может быть установлено еще большее количество жертв. Ведется досудебное расследование по уголовной статье "Мошенничество".

Стражи порядка просят жителей не терять бдительности при заключении сделок. Они призвали не передавать деньги до получения товара или услуги, каким бы заманчивым ни было предложение.

Фото: CC0 / StockSnap