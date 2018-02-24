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В ЗКО сгорел автомобиль

24 февраля 2018, 07:19

Предположительно, огонь возник из-за технической неисправности двигателя.

В Западно-Казахстанской области загорелся легковой автомобиль, жертв удалось избежать, передает МИА «Казинформ».

Инцидент произошел в минувший четверг на 204 километре автодороги Уральск - Атырау, недалеко от поселка Тайпак Акжаикского района. Возник пожар в автомобиле «Mercedes», сгорела большая часть сидений, также повреждена приборная доска.

По словам старшего инженера районного отдела ЧС Армата Сабыргалиева, водитель и пассажир живы. Оба - жители ЗКО. Предположительно, огонь возник из-за технической неисправности двигателя.

Фото: Patrul.kz


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