Казахстан занимает 15 место в мире по дешевизне бензина - Минэнерго

Казахстан занимает пятнадцатое место в мире по дешевизне бензина согласно рейтингу «Глобал Петрол Прайсес». Такие данные на коллегии ведомства привел Министр энергетики - Канат Бозумбаев, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

По его словам, в Казахстане почти самый дешевый высооктановый бензин в СНГ - он продается за 56 центов. Меньше за литр топлива можно заплатить только в Туркменистане - 43 цента. Хотя у лидера рейтинга Венесуэлы бензин и вовсе стоит 1 цент. Это большой отрыв от следующих за ней Ираном и Кувейтом, где популярный ГСМ оценивается в 35 центов. У соседей по ЕАЭС в Кыргызстане бензин в среднем покупается за 65 центов за литр, а в России за 73 цента, как и в Азербайджане. Самое дороге топливо в Исландии, там оно стоит два доллара десять центов.

По бензину в рейтинге от 19 февраля 2018 года Казахстан занимает пятнадцатое место среди стран с самым дешевым бензином ценой 56 центов за литр. Средняя цена бензина по миру - 1 доллар 15 центов.

В этом году внутренний рынок ГСМ будет на 90% обеспечен модернизированными НПЗ, уточнили на коллегии. Для этого на переработку уйдет примерно 16 миллионов тонн нефти.

Фото: drive2.ru