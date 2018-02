Пользователи Сети высмеяли McDonald's за непонятный мем

Интернет-пользователи раскритиковали шуточную запись, сделанную британскими сотрудниками McDonald's в Twitter, пишет РИА Новости.

На официальной странице сети быстрого питания в Великобритании появилась фотография одного из ресторанов со странной подписью: "Он: встретимся в McDonald's? Парикмахер: ни слова больше, брат".

Him: Meet me at McDonald's?

Barber: Say no more, fam. pic.twitter.com/Up7lkDqwPq