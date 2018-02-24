Пользователи Сети высмеяли McDonald's за непонятный мем

Интернет-пользователи раскритиковали шуточную запись, сделанную британскими сотрудниками McDonald's в Twitter, пишет РИА Новости.

На официальной странице сети быстрого питания в Великобритании появилась фотография одного из ресторанов со странной подписью: "Он: встретимся в McDonald's? Парикмахер: ни слова больше, брат".

Him: Meet me at McDonald's?

Barber: Say no more, fam. pic.twitter.com/Up7lkDqwPq — McDonald's UK (@McDonaldsUK) 22 февраля 2018 г.

​Многие пользователи Twitter не поняли смысла этого мема. Некоторые предположили, что все дело в своеобразном британском юморе.

"Даже в Великобритании мы этого не понимаем", — ответил JAB.

Смысл странного поста прояснил один из пользователей. По его словам, незадолго до этого в британских школах запретили стрижку под названием Meet me at McDonald's ("Встретимся в "Макдоналдсе". — Прим. ред.), посчитав ее "неприемлемой".

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня