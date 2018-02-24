Определился соперник Джукембаева по бою 31 марта

Поединок пройдет в рамках первого полусреднего веса и рассчитан на восемь раундов.

Стал известен оппонент казахстанского нокаутера Батыра Джукембаева (11-0, 9 KO) по бою 31 марта в канадском Монреале, сообщает Sports.kz.

По информации представляющей интересы казахстанца промоутерской компании Eye of the Tiger Management, в следующем поединке он сразится с 30-летним представителем Мексики Ноэ Нуньесом (18-5-1, 13 КО).

Поединок пройдет в рамках первого полусреднего веса и рассчитан на восемь раундов.

Также в этот вечер бокса на ринг выйдет другой наш соотечественник Абылайхан Хусаинов (7-0, 5 КО), чей соперник пока не называется. В главном бою вечера встретятся канадец Стивен Батлер и американец Джейми Эррера. На кону будет стоять вакантный титул IBO International в первом среднем весе.

Фото: SPORTS.KZ