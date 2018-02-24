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24 февраля в Казахстане сохранится неустойчивая погода

24 февраля 2018, 09:29

На большей части республики сохранится туман.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана 24 февраля сохранится неустойчивая погода, местами пройдет снег, ожидается гололед, низовая метель, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на юге, юго-востоке и северо-западе республики ожидается погода без осадков.

На большей части республики сохранится туман.

В Алматинской области ночью ожидается туман, днем в районе Жаланашколя усиление ветра 20-25 метров в секунду.

В Жамбылской области возможен туман, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

В Алматы днем преимущественно облачно, + 7.

В Астане днем частично облачно, - 11.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: cheb.ru


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