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Пользователи сети нашли самую «тошнотворную» гифку

24 февраля 2018, 10:55

По мнению некоторых пользователей, «это самая раздражающая гифка на свете».

Пользователи развлекательного портала Reddit активно обсуждают гифку польского художника Феликса Кончаловски. Она представляет собой бесконечно приближающееся изображение морского побережья, пишет Лента.ру.

На сайте художника опубликовано множество подобных «замкнутых» изображений. Гифка карты местности, которая постоянно увеличивает масштаб, попала в топ Reddit. Комментаторы пишут, что их «тошнит от просмотра картинки».

По мнению некоторых пользователей, «это самая раздражающая гифка на свете». Они отмечают, что при длительном просмотре гифки начинает скручивать живот. Другие, напротив, восхищаются работой автора, «хоть она и варит мозг».

Фото: giphy.com


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