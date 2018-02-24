В Казахстане заработал новый Getcontact

Новая версия приложения отличается по цвету, если раньше оформление было синим, то сейчас преобладает желтый цвет.

В Казахстане вновь стало доступно приложение Getcontact, сообщает Zakon.kz.

Новая версия приложения отличается по цвету, если раньше оформление было синим, то сейчас преобладает желтый цвет. Свои основные функции, а именно, просмотр сохранённых контактов, приложение сохранило.

Напомним, 9 февраля Министерство информации и коммуникаций РК ограничило доступ к приложению из-за нарушения закона «О персональных данных и их защите». За пару дней до этого Get Contaсt заблокировали в Азербайджане.

Фото: appstore