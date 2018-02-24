GetContact вновь заблокировали
Приложение с желтым значком было доступно буквально несколько дней.
Новое приложение GetContact также заблокировали, как и предыдущее, сообщает Zakon.kz.
Приложение с желтым значком было доступно буквально несколько дней, однако после публикации в СМИ перестало работать. При поиске выходит пустое окно.
Напомним, 9 февраля Министерство информации и коммуникаций РК ограничило доступ к приложению из-за нарушения закона «О персональных данных и их защите». За пару дней до этого Get Contaсt заблокировали в Азербайджане.
Фото: appstore
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