20 фото большой дружбы собаки и человека

Мы собрал фотографии, после просмотра которых вам непременно захочется завести собаку.

Собака — это единственное существо на земле, которое любит тебя больше, чем себя. Нет создания вернее и надежнее. Кто еще будет нестись со всех ног к тебе, светясь от счастья, виляя хвостом, беззаветно любя тебя просто за то, что ты есть!

Мы собрал фотографии, после просмотра которых вам непременно захочется завести собаку.

1. У этой собаки по кличке Келли есть официальная лицензия на управление самолетом в качестве второго пилота. Хозяин Келли Грэхем Маунтфорд взял ее в первый рейс, когда она была еще трехмесячным щенком. С тех пор они летают вместе. (© dailymail)



2. Этого мужчину бросила жена, оставив ему лишь собаку и голые стены. Четвероногий друг со своим жизнерадостным характером вдохновил его на создание серии фотографий. (© Rafael Mantesso)



3. Хозяин этой немецкой овчарки умер в 2006 году. Сразу после его смерти собака убежала из дома на кладбище и многие годы отказывалась покидать его могилу. (© La Voz)



4. Эта бродячая собака защитила Джорджию Брэдли от нападения. А ровно через семь дней после того, как девушка забрала ее домой, собака родила шесть прекрасных щенков. (© huffpost)



5. Два года назад фотограф Джон Сторц взял белоснежного пса из приюта. С тех пор они неразлучны, а пес по кличке Волк — главный герой большинства фоторабот Джона. (© John Stortz)



6. Малыш Диланом и щенок Фарли родились в один день и теперь думают, что они братья. Если ребенок плачет, щенок облизывает его шею так, что тот начинает громко смеяться. (© ivetteivens)



7. Золотистый ретривер по кличке Брук помогает детям справиться со страхом на приеме у стоматолога. (© huffpost)



8. Когда фотограф Терон Хамфри увидел эту собаку в приюте, он подумал: «Боже мой, я не могу оставить ее в этой клетке». С тех пор они неразлучны и вместе побывали уже во всех штатах Америки. (© maddieonthings)



9. Эта собака снимает стресс на заседаниях в суде. Она помогает детям найти в себе смелость говорить правду и не таить в себе пережитое. (© rsi)



10. Так уж устроены собаки: они любят нас, оберегают и защищают, ничего не требуя взамен. Дружба с ними дороже золота. (© blakegrimmer)



11. Доктор Майк вместе со своим псом Рокси взял интернет штурмом и был признан самым привлекательным доктором с очаровательной собакой хаски. (© doctor.mike)



12. Все-таки хорошо, когда есть кому помочь разобраться вам с делами на работе. (© funtime)



13. Келли Ланд, отправляясь в путешествие, всегда берет с собой своего волкособа (смесь хаски, волка и маламута) по кличке Локи. (© loki_the_wolfdog)



14. У этой собаки по кличке По обнаружили неизлечимую болезнь. Хозяин Нил Родригес решил подарить ей совместное путешествие, чтобы последние эмоции По были радостными. (© Poh the dog sbig adventure)



15. Мэлори Пэйдж путешествует по Аляске на мотоцикле со своим лучшим другом — псом по кличке Бейлор. (© mallorypaige)



16. Старого пса по кличке Честер взяли из приюта, хотя ему осталось жить считаные дни. Его новые хозяева хотят, чтобы он перед смертью узнал, что такое счастье, радость и любовь. (© chesters final journey)



17. Пес не бросил в трудную минуту своего хозяина, который оказался на улице. (© Veronica Henri)



18. Дэйв Майнерт спас щенка от нерадивых заводчиков, но не знает, как долго тот проживет, поэтому фотографирует его каждый день. Мужчина просто радуется тому, что сейчас они вместе. (© buzzfeed)



19. Эта собака боится звука сирены пожарной машины. (© brainparking)

20. Главное для него сейчас — не встретить кошку. (© cdn)

Источник: adme.ru