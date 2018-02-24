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В центре Кабула прогремел взрыв, есть жертвы

24 февраля 2018, 14:13

По меньшей мере один человек погиб и еще шестеро получили ранения в результате взрыва.

В центре Кабула (Афганистан) прогремел взрыв, в результате чего минимум один человек погиб и еще шестеро получили ранения. Об этом со ссылкой на МВД страны сообщает телеканал ToloNews.

По данным канала, двое раненых находятся в критическом состоянии. Указано, что взрыв произошел 24 февраля около 8:20 по местному времени в районе Шашдарак. Самодельное взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

На месте происшествия работает полиция и медики, все пострадавшие госпитализированы.

Напомним, в последний раз взрыв прогремел в Кабуле 27 января. Тогда террорист-смертник взорвал автомобиль возле Национального директората безопасности. Жертвами теракта стали 103 человека, еще 235 получили ранения, в том числе 30 силовиков. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Талибан".

Источник: РБК Украина. Фото: wikipedia.org - Scott Clarkson


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