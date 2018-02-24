В Актобе адвокат заявила о пытках над умственно отсталым ребенком

О пытках над воспитанником Яйсанской специализированной организации образования для детей с особыми нуждами заявила правозащитница Алима Абдирова, передает Sputnik Казахстан.

Руководитель ОО "Ару ана" написала в Сети, что ребенок получил многочисленные травмы.

"Директор не стал регистрировать вопиющий случай, ребенку не сделали томографию и рентген головного мозга, не известно, насколько были повреждены внутренние органы, так как были синяки на спине", — сказала Абдирова.

Абдирова отметила, что факту случившегося был зарегистирован в Мартукском районном отделении внутренних дел, и начато расследование.

"Эту информацию получила от первого заместителя прокурора Актюбинской области Нурдаулета Суиндикова. Он заявил, что медэкспертиза подтвердила множественные шишки на голове ребенка", — прокомментировала Абдирова.

Она добавила, что избивший ребенка сотрудник, по словам зампрокурора, был уволен.

"Это первый случай за последние 18 лет моей практики, когда факт пыток в отношении ребенка в интернатной организации был зарегистрирован по горячим следам. Именно по сообщению правозащитников", — добавила Абдирова.

Первый заместитель прокурора Актюбинской области Нурдаулет Суиндиков подтвердил слова правозащитницы.

"Я не могу скрывать факт, который имел место. Зарегистрирован, проводится досудебное расследование. О деталях пока говорить преждевременно. По имеющейся информации, сотрудник организации был уволен", — прокомментировал Sputnik Казахстан Суиндиков.

Алима Абдирова в сентябре прошлого года была осуждена на два года, так как не опровергла озвученные ею слова "о процессе развращения центра адаптации несовершеннолетних". В суде Абдирова себя виновной не признала и назвала решение суда по иску ЦАН к ней и коллегам незаконным.

Фото CC0 / Vidmir Raic