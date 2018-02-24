Столичная мошенница «продавала» запчасти по интернету
Женщина получала деньги, а затем пропадала.
За два дня полицейские Северо-Казахстанской области раскрыли 11 интернет-мошенничеств, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы ДВД СКО, от действий столичной интернет-мошенницы пострадал североказахстанец. На сайте объявлений Kolesa.kz он нашел объявление о продаже нужных ему запчастей. Мужчина отправил предоплату продавцу на банковскую карту. Вместе с деньгами пропал и торговец.
Сотрудники департамента установили безработную 37-летнюю жительницу Астаны, которая и опубликовала объявление о продаже автозапчастей на автомобили различных марок. В результате, мошенница деньги вернула, и инцидент завершился примирением сторон.
Начальник управления криминальной полиции Петр Климов говорит, что это один из самых распространенных механизмов интернет-мошенничеств. Доверчивые покупатели граждане отправляют продавцам или покупателям денежные средства под честное слово. Зачастую мошенники размещают лжеобъявления на популярных сайтах.
Фото: kommersant.ru
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