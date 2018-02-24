Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Столичная мошенница «продавала» запчасти по интернету

24 февраля 2018, 14:21

Женщина получала деньги, а затем пропадала.

За два дня полицейские Северо-Казахстанской области раскрыли 11 интернет-мошенничеств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДВД СКО, от действий столичной интернет-мошенницы пострадал североказахстанец. На сайте объявлений Kolesa.kz он нашел объявление о продаже нужных ему запчастей. Мужчина отправил предоплату продавцу на банковскую карту. Вместе с деньгами пропал и торговец.

Сотрудники департамента установили безработную 37-летнюю жительницу Астаны, которая и опубликовала объявление о продаже автозапчастей на автомобили различных марок. В результате, мошенница деньги вернула, и инцидент завершился примирением сторон.

Начальник управления криминальной полиции Петр Климов говорит, что это один из самых распространенных механизмов интернет-мошенничеств. Доверчивые покупатели граждане отправляют продавцам или покупателям денежные средства под честное слово. Зачастую мошенники размещают лжеобъявления на популярных сайтах.

Фото: kommersant.ru


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...