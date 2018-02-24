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Шпекбаев рассказал о повышенном интересе к госслужбе

24 февраля 2018, 14:54

По мнению главы АДГСПК, это говорит о росте привлекательности государственной службы.

Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев на своей странице в Facebook рассказал о повышенном интересе к госслужбе, сообщает Zakon.kz.

По его словам, с начала 2018 года в территориальных департаментах ведомства на занятие 85 вакантных мест подано 510 заявок, а на одну должность в среднем имеется по шесть претендентов.

При этом за весь прошлый год среднее количество кандидатов составило менее двух человек на место: при 446 вакансиях - 804 заявки.

«Повышенный интерес к конкурсам наблюдается в Южно-Казахстанской области (20 претендентов на место), Астане (13), Карагандинской (9) и Жамбылской областях (8), что вполне сопоставимо с кадровой конкуренцией в корпоративном секторе», - рассказал Шпекбаев.

По мнению председателя агентства, это говорит о росте привлекательности государственной службы.

«Прежде всего, растет привлекательность госслужбы. Ключевую роль в этом играет двукратное повышение оплаты труда исполнительскому звену в рамках факторно-балльной шкалы. Среди кандидатов - действующие госслужащие, в том числе руководящего звена, работники квазигосударственного сектора и банков второго уровня. Без ложной скромности могу сказать и о повышении доверия как к процедурам отбора, так и Агентству. Молодежь охотно идет на конкурсы, надеясь на собственные силы и, как сейчас модно говорить, скиллы», - написал глава АДГСПК.


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