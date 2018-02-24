Алексей Полторанин прокомментировал выступление на ОИ-2018.

Казахстанский лыжник признался, что после 40 километра его начали покидать силы.

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин прокомментировал свое выступление на Олимпиаде в Пхенчхане, пишет sports.kz.

Напомним, ранее сообщалось, что Полторанин пришел к финишу 15-м, хотя на протяжении гонки был в числе лидеров.

"Я не знаю, что произошло. Бежал, все хорошо было, были силы. Я выходил на старт — не думал о втором или даже третьем месте. Поставил на кон все. А оказалось, что ничего. Лыжи все меняли. Дело не в этом. Просто долгое время работал один и меня не хватило. Видимо, Олимпиада, это не мое. Я сам не знаю. Не могу ничего объяснить прямо сейчас. После 40-ого километра почувствовал, что сил нет. Уже просто не знал, что делать", — сказал Полторанин.

Игры в Южной Корее были четвертыми в карьере лыжника. На всех соревнованиях он показывал хорошие результаты, однако так и не смог занять место на пьедестале.

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Фото НОК РК