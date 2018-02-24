Скончался молодой житель Шахтинска, пострадавший при взрыве баллона

В реанимации центра ортопедии и травматологии им. Макажанова скончался 24-летний Даниил Ефремов, который пострадал при хлопке бытового баллонного газа в частном доме в поселке Северо-Западном близ города Шахтинска Карагандинской области, пишет Today.kz.

Старший врач-травматолог центра рассказала, что Даниил находился в ожоговом отделении. Площадь ожогов составляла 60 процентов.

В той же больнице находится его девушка Анна. Она в сознании, ее состояние не вызывает опасений. При ЧП также пострадал шестилетний ребенок, его самочувствие врачи оценивают как удовлетворительное.

Напомним,баллон с газом взорвался 19 февраля в двухквартирном доме. С ожогами в больницу были доставлены два человека, в том числе шестилетний ребенок. Хлопок с последующим возгоранием произошел из-за неисправности газового баллона (27 литров). Площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы силы службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ в составе 14 человек и трех единиц техники.

Фото ДЧС Карагандинской области