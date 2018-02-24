Новые кадровые назначения в Казахстане

За неделю был произведен ряд назначений и перестановок в различных ведомствах.

За прошедшую рабочую неделю, с 19 по 23 февраля, в Казахстане был произведен ряд важных кадровых перестановок, сообщает Zakon.kz.

Так, бывший министр труда и социальной защиты РК Тамара Дуйсенова была назначена секретарем партии «Нур Отан».

Тамара Дуйсенова родилась 11 января 1965 года в Южно-Казахстанской области. Окончила Ташкентский институт народного хозяйства. Кандидат экономических наук. В разные годы занимала ответственные руководящие посты. Работала первым заместителем акима города Шымкента, заместителем акима Южно-Казахстанской области, ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения РК, вице-министром труда и социальной защиты населения РК, министром здравоохранения и социального развития РК, министром труда и социальной защиты населения РК.

Новым председателем Счетного комитета РК по контролю за исполнением республиканского бюджета стала по распоряжению Назарбаева Наталья Годунова.

Наталья Годунова родилась в Уральске. В 1993 году закончила Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, позднее - Финансовую академию при Правительстве РФ. Трудовой стаж: экономист «Агропромбанк «Орал» г. Уральск (1993-1996); Ведущий специалист, заместитель начальника, начальник Западно-Казахстанского территориального комитета государственного имущества и приватизации (1997-1998); Главный специалист, заведующей отделом экономических реформ аппарата акима Западно-Казахстанской области (1998-2004); Директор департамента экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области (2004-2005); Советник-экономист Торгового Представительства Республики Казахстан в Российской Федерации (2005-2006); Советник акима Мангистауской области (2006-2009); Консультант, заместитель, исполняющий обязанности Торгового представителя Республики Казахстан в Российской Федерации (2009-2012); Советник Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан (2012-2013); Заместитель акима Кызылординской области (2013-2015); Секретарь партии «Нұр Отан» (2015-12.2017); Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Республики Казахстан.

Председателем Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию назначен Алмас Батанов.

Алмас Батанов родился в 1977 году в городе Алматы. В 2000 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности «Информационные системы в АПК». В 2004 году — Алматинский университет технологии и бизнеса по специальности «Стандартизация и сертификация». В 2010 году по программе «Болашак» получил степень магистра менеджмента информационных технологий в Университете Ноттингема (Великобритания). Трудовую деятельность начал ведущим специалистом Алматинского филиала РГП «Метрология». В 2000–2009 годы работал на разных должностях в Казахстанском институте метрологии. В 2011–2013 годы — главный эксперт Института экономических исследований; эксперт, консультант, референт Центра стратегических исследований и анализа Администрации Президента РК. С 2013 по 2014 годы работал директором Департамента регионального мониторинга и оценки Министерства регионального развития РК. В 2014–2016 годы — советник Первого Заместителя Премьер-Министра РК. В 2016 году занимал должность заместителя председателя Комитета по статистике министерства национальной экономики РК. С декабря 2016 года и по настоящее время работал заместителем Руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.

Председателем Комитета по информационной безопасности Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК назначен Дмитрий Голобурда.

Дмитрий Голобурда родился 17 июля 1973 года. Закончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби (1995), специальность - «Правоведение». Трудовой стаж: Сотрудник научно-исследовательского института законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан (06.1995-10.1995); Работал в системе обеспечения правительственной связи (10.1995-02.2009); Первый заместитель директора Республиканского государственного предприятия «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций» (02.2009-12.2012); Первый заместитель директора Специальной информационной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (12.2012-03.2014); Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по связи и информации (04.2014-10.2014); Заместитель Председателя Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2014-2016); И.о. Председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан (07.2016-11.2016); Вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК (с 11.2016).

Новым заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующим Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан стал Леонид Прокопенко.

Оксана Лоскутова назначена официальным представителем Генеральной прокуратуры.

Оксана Лоскутова родилась в 1980 году в Актюбинской области. Окончила Актюбинский региональный государственный университет имени Жубанова, Университет «Туран-Астана». В разное время работала ведущей, корреспондентом на телеканалах «Қазақстан-Ақтөбе», «Рика-ТВ», «Астана». Была пресс-секретарем Назарбаев центра, Библиотеки Первого Президента РК - Лидера нации, АО «РТРК «Казахстан», Федерации футбола Казахстана. До нового назначения Оксана Лоскутова занимала должность заместителя директора - официального представителя Службы центральных коммуникаций (СЦК) Министерства информации и коммуникаций РК.

Бывший комиссар «Международной специализированной выставки Экспо-2017» Рапиль Жошыбаев назначен на должность руководителя некоммерческого АО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов».

Рапиль Жошыбаев родился в Джамбульской области. Образование: Киргизский государственный университет (1985), Санкт-Петербургский университет экономики и финансов (1992) (специальность «Экономист»), Доктор экономических наук, тема диссертации: «Государственное регулирование ресурсосбережения в промышленности (на примере Республики Казахстан)» (1996); Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса.

Трудовой стаж: Сотрудник в структурах государственного экономического планирования Киргизской ССР (1985-1988); Стажер-исследователь Ленинградского финансово-экономического института им. Вознесенского (1988-1889); Третий секретарь, второй секретарь Управления международных экономических отношений Министерства иностранных дел РК (1993-1996);· Начальник отдела Департамента СНГ МИД РК (1996-1998);· Первый секретарь, советник Посольства РК в странах Балтии (1998-08.2000); Заместитель Шефа Протокольной службы Президента РК (08.2000-07.2003); Заведующий Отделом по межконфессиональным отношениям Администрации Президента РК (07.2003-10.2004); Заместитель Министра иностранных дел РК (10.2004-10.2007); Ответственный секретарь Министерства иностранных дел РК (10.2004-05.2013); Первый заместитель Министра иностранных дел РК (24.05.2013-03.2016); Комиссар Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 (02.2013, полномочия продлены с 03.2016-01.2018).

На телеканале «Хабар 24» был назначен новый директор. Им стала Ольга Горелик.

Ольга Феликсовна Горелик родилась 10 августа 1983 года в Восточно-Казахстанской области. Окончила Восточно-Казахстанский государственный университет им. С Аманжолова в 2004 году по специальности «Журналистика». Профессиональную деятельность начала в г. Усть-Каменогорск в качестве корреспондента. Работает в Агентстве «Хабар» с 2012 года. До настоящего назначения занимала должность заместителя директора канала «Хабар 24».

Директором Государственной концертной организации «Қазақконцерт» стал Женис Сейдуллаулы.

Женис Сейдуллаулы — заслуженный деятель Республики Казахстан, магистр искусств, выпускник Республиканской студии эстрадного искусства по специальности «Эстрада-вокал», также Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова по специальности«Эстрадное искусство».

В разные годы Женис Сейдуллаулы работал артистом-инструменталистом ансамбля «Арқас» Алматинской областной филармонии имени Суюнбая, главным дирижером Государственного ансамбля «Гульдер», солистом Алматинской областной филармонии имени Суюнбая, заместителем заведующего идеологического отдела центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан», директором ансамбля «Гульдер», региональным директором АО «Қазақ әуендері» города Алматы, проректором по творческой работе и внешним связям Казахской Национальной академии искусств им. Т.К. Жургенова, а также Директором Республиканского эстрадно-циркового колледжа им. Ж. Елебекова. С 2016 года директор Казахской государственной филармонии им. Жамбыла.

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