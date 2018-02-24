В Пхёнчхане пьяный канадский спортсмен угнал автомобиль

24 февраля 2018, 15:39

Об этой новости сообщила на своей странице в "Твиттере" журналистка Сьюзен Ормистон из CВС.

Канадский спортсмен, его жена и менеджер, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, угнали автомобиль с парковки и отправились на нём в Олимпийскую деревню, где их и задержали.

Уровень алкоголя в крови составил 0,16 промилле. Имя спортсмена не сообщается.

Напомним, что Олимпиада завершится уже завтра, 25 февраля.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович


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