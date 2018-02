В Пхёнчхане пьяный канадский спортсмен угнал автомобиль

Канадский спортсмен, его жена и менеджер, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, угнали автомобиль с парковки и отправились на нём в Олимпийскую деревню, где их и задержали.

Уровень алкоголя в крови составил 0,16 промилле. Имя спортсмена не сообщается.

Canadian athlete, manager arrested and released for stealing a car and driving drunk in PyeongChang. Police investigating won't name athlete; group hopped in an idling car and drove to athletes village, blood alcohol .160 according to Gangwon police, said they were cold @CBCNews