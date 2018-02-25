SpaceX отложила запуск Falcon 9 из-за дополнительных тестов

Новая дата запуска ракеты с испанским спутником будет названа только после проведения необходимых проверок.

Компания SpaceX отложила намеченный на 25 февраля запуск ракеты Falcon 9. Она должна была вывести на орбиту испанский телекоммуникационный спутник Hispasat 30W-6, объявила компания на своей странице в "Твиттере".

— Отменяем намеченную на эти выходные попытку запуска для того, чтобы провести дополнительные тесты системы герметизации головного обтекателя, — говорится в сообщении.

Старт Falcon 9 с испанским спутником, предназначенным для передачи телекоммуникационного сигнала на страны Европы, Северной Африки, а также Северной и Южной Америки, должен был состояться с базы ВВС США близ космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье в 08:35 по московскому времени.

Напомним, в четверг, 22 февраля, SpaceX вывела на орбиту спутник PAZ испанской компании Hisdesat и два аппарата SpaceX — Tintin A и Tintin B, созданные для обеспечения доступа к Интернету.

Фото: ©Flickr/Official SpaceX Photos. Источник: Лайф