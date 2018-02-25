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За обиженную Бузову вступилась политическая партия

25 февраля 2018, 00:09

Один из участников телепередачи Comedy Club публично назвал её шлюхой, а её фанатов — мразями.

Председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов заявил, что готов содействовать Ольге Бузовой в подготовке иска к резиденту Comedy Club Андрею Скороходу (Глебати), сообщает URA.RU.

Бузова ранее рассказала, что один из участников телепередачи Comedy Club публично назвал её шлюхой, а её фанатов — мразями. Теперь девушка собирается подать на обидчика в суд.

— Я лично со своей стороны готов оказать необходимое содействие Ольге Бузовой в случае её согласия в подготовке иска к Андрею Скороходу и обеспечить участие юристов партии во время судебного заседания, — заявил он.

Как отмечается, Резяпов официально обратился к руководству Comedy Club с требованием разобраться в произошедшем и дать этому публичную оценку.

Фото: instagram.com/buzova86


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