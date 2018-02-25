В цирке Запашного акробат упал с высоты

В Элисте во время представления цирка Мстислава Запашного с поддерживающих канатов сорвался акробат. Видеозапись происшествия опубликована в YouTube, пишет РИА Новости.

Воздушный гимнаст Антон Мартынов упал на манеж во время трюка, который выполнял в паре с братом-близнецом. Инцидент произошел в спорткомплексе "Ойрат-арена" в столице республики.

Артиста доставили в больницу с травмой головы, состояние пострадавшего стабильное, рассказал журналистам представитель цирка.