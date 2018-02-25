В цирке Запашного акробат упал с высоты
Состояние пострадавшего стабильное.
В Элисте во время представления цирка Мстислава Запашного с поддерживающих канатов сорвался акробат. Видеозапись происшествия опубликована в YouTube, пишет РИА Новости.
Воздушный гимнаст Антон Мартынов упал на манеж во время трюка, который выполнял в паре с братом-близнецом. Инцидент произошел в спорткомплексе "Ойрат-арена" в столице республики.
Артиста доставили в больницу с травмой головы, состояние пострадавшего стабильное, рассказал журналистам представитель цирка.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.