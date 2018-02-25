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Сбежавшая в Южную Корею женщина рассказала о сексуальном рабстве в КНДР

25 февраля 2018, 02:00

По ее словам, все северокорейские болельщицы вынуждены предоставлять сексуальные услуги политикам КНДР.

Бывшая северокорейская военнослужащая Ли Со Ен, которая сбежала в Южную Корею в 2008 году, рассказала о сексуальном рабстве группы поддержки КНДР на Олимпиаде-2018.

По ее словам, все северокорейские болельщицы вынуждены предоставлять сексуальные услуги политикам КНДР.

«Это происходит каждый день. Их заставляют выполнять любые приказы и прихоти властей. Им приходится раздеваться, им причиняют физическую боль, говоря, что они обязаны через это пройти. Все это результат режима Ким Чен Ына. Абсолютно все находятся в его рабстве: тренеры, спортсмены, художественная группа. Все. Северная Корея и есть мир рабства», — цитирует Ен Independent.

Со Ен уже рассказывала о насилии, будучи в армии КНДР. В частности, она жаловалась на то, что ей приходилось спать с высокопоставленными чиновниками.


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