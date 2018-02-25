Полиция Атырау начала проверку после опубликованного видео с наркоманами

На кадрах двое мужчин сначала закапывают себе в нос капли, затем один из мужчин делает себе инъекцию с неизвестным содержимым в паховую зону.

Департамент внутренних дел Атырауской области начал проверку по факту видеоролика, на котором двое мужчин принимают наркотические вещества в подъезде, передает Zakon.kz со ссылкой на mgorod.kz.

«По видеоматериалу, опубликованному в социальных сетях 23 февраля, начата проверочная работа, результаты которой будут сообщены позже согласно требованиям ст.201 УПК РК», — рассказала пресс-секретарь ДВД Атырауской области Назымгуль Кайсагалиева.

Отметим, что в сети распространилось видео с камеры наблюдения, установленной в подъезде одной из многоэтажек. На кадрах двое мужчин сначала закапывают себе в нос капли, судя по всему обладающие наркотическим действием, затем один из мужчин делает себе инъекцию с неизвестным содержимым в паховую зону.

По информации полицейских, 4 января житель одного из домов по ул. Махамбета обратился с жалобой на соседа, который периодически употребляет обезболивающие препараты в немедицинских целях. В ходе беседы с мужчиной и его супругой факт подтвердился, после чего участковым инспектором выписано направление в поликлинику по месту жительства для прохождения принудительного лечения от токсикомании.

«В поликлинике после выявления инфильтративного туберкулеза легких при содействии участковых инспекторов направляемый срочно госпитализирован в областной противотуберкулезный диспансер. Профилактические работы продолжаются», — сообщили в пресс-службе ДВД.

В 2017 году профилактика немедицинского употребления обезболивающих препаратов проводилась участковыми инспекторами УВД г.Атырау согласно утвержденному плану, также обращению граждан в мкр. Привокзальный, Рахат и в домах по ул.Тельмана. Нужно отметить, что обезболивающие препараты, выявляемые во время профилактических работ, не относятся к наркотическим веществам.

Всего в прошлом году за отпуск медицинских препаратов без рецепта врача были привлечены к административной ответственности 13 фармацевтов.

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