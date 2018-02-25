Казахстан занимает 28 место на Олимпиаде в Пхёнчхане

В тройке лидеров медального зачета также команда Канады - 11 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей.

На проходящей в Пхенчхане Зимней Олимпиаде сборная Норвегии лидирует в медальном зачете по итогам соревнований 24 февраля. Казахстан занимает 28 место, передает МИА «Казинформ».

Сборная Норвегии завоевала 13 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых медалей. Германия занимает второе место: в ее копилке 13 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей.

В тройке лидеров медального зачета также команда Канады - 11 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Казахстанские спортсмены с одной бронзовой медалью - на 28 месте.

Напомним, казахстанцы на Олимпиаде в Пхенчхане представляют страну в 9 видах спорта. Олимпиада проходит по 15 видам спорта, разыгрываются 102 комплекта медалей.





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Фото: Казинформ