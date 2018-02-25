У казахстанских спортсменов остался последний шанс на медали на ОИ 2018

25 февраля 2018, 06:32

Казахстанские спортсмены выступят в одном виде спорта.

В последний соревновательный день Олимпиады-2018 казахстанские спортсмены выступят в одном виде спорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба НОК РК.

Трое наших лыжниц Валерия Тюленева, Анна Шевченко и Елена Коломина примут участие в женском масс-старте на 30 км.

Гонка начнётся в 12:15 по времени Астаны.

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Фото: Р-Спорт - РИА Новости


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