У казахстанских спортсменов остался последний шанс на медали на ОИ 2018

В последний соревновательный день Олимпиады-2018 казахстанские спортсмены выступят в одном виде спорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба НОК РК.

Трое наших лыжниц Валерия Тюленева, Анна Шевченко и Елена Коломина примут участие в женском масс-старте на 30 км.

Гонка начнётся в 12:15 по времени Астаны.

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Фото: Р-Спорт - РИА Новости