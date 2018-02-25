В Турции в результате ДТП пострадали не менее 23 человек
Раненые военные были доставлены в больницы Антальи.
Не менее 23 человек получили ранения в результате ДТП в турецкой провинции Анталья с участием автобуса, который перевозил военных, передает РИА Новости со ссылкой на агентство IHA.
По данным агентства, ДТП произошло в субботу в 22.30 (по местному времени). Неподалеку от поселка Кестель в провинции Анталья водитель не справился с управлением, и автобус перевернулся. В результате были ранены 22 военных и водитель автобуса.
Военные возвращались из Аланьи, где обеспечивали безопасность на футбольном матче.
Раненые военные были доставлены в больницы Антальи, их состояние удовлетворительное, сообщает агентство.
Фото: © AFP 2018 / Ozan Kose
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.