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Туман и метель прогнозируют казахстанские синоптики на 25 февраля

25 февраля 2018, 09:30

Неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана.

Неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана в воскресенье, 25 февраля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

На большей части республики сохранится туман.

В Алматинской области ожидается туман, ночью в районе Жаланашколя — усиление ветра 18-23 м/с.

В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами возможен туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях прогнозируют туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается туман, низовая метель.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Павлодарской областях возможен туман, в Атырауской – гололед.

В Алматы днем облачно, + 5.

В Астане днем облачно, - 11.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: bloknot-shakhty.ru


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