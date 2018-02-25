Туман и метель прогнозируют казахстанские синоптики на 25 февраля
Неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана.
Неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана в воскресенье, 25 февраля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.
На большей части республики сохранится туман.
В Алматинской области ожидается туман, ночью в районе Жаланашколя — усиление ветра 18-23 м/с.
В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами возможен туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях прогнозируют туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается туман, низовая метель.
В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Павлодарской областях возможен туман, в Атырауской – гололед.
В Алматы днем облачно, + 5.
В Астане днем облачно, - 11.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: bloknot-shakhty.ru
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