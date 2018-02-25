Учёные назвали лекарства, которые приводят к сердечному приступу и инсульту

На Тайване учёные выявили опасность пяти распространённых по всему миру обезболивающих.

По мнению специалистов, самыми опасными оказались такие обезболивающие, как ибупрофен, диклофенак, целекоксиб, напроксен и мефенамовая кислота, сообщает Лайф.

На Тайване учёные выявили опасность пяти распространённых по всему миру обезболивающих. Результаты этого исследования опубликовал British Journal of Clinical Pharmacology.

Оказалось, что ибупрофен, диклофенак, целекоксиб, мефенамовая кислота и напроксен могут стать причиной сердечного приступа или инсульта.

В своей научной работе тайваньские учёные учитывали данные 56 тысяч взрослых людей, у которых было повышенное давление. В итоге анализ показал, что у одного из 330 человек, употреблявших ибупрофен, происходил сердечный приступ или инсульт за четыре недели. К такому же исходу приводил одного из 105 человек целекоксиб.

Сердечный приступ либо инсульт случались у одного человека из 245 и у одного из 214, которые употребляли диклофенак и напроксен.

Отмечается, что из этой пятёрки обезболивающих наименее опасной является мефенамовая кислота: инсульт или сердечный приступ произошёл у одного из 394 человек.

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