Битва двух носорогов попала на видео

Подобные битвы между носорогами — редкое, но при этом очень жестокое явление

В Южной Африке сняли битву двух носорогов за территорию, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в старейшем африканском заповеднике Хлухлуве-Умфолози. На кадрах видно, как два носорога ведут схватку за территорию, пытаясь нанести сопернику серьезные ранения с использованием рогов на носу.

Как отметил гид Тим Браун, который снял видео, подобные битвы между носорогами — редкое, но при этом очень жестокое явление. По его словам, такие конфликты могут иметь летальный исход, если животные сопоставимы по размерам.

Фото: скриншот