Битва двух носорогов попала на видео
Подобные битвы между носорогами — редкое, но при этом очень жестокое явление
В Южной Африке сняли битву двух носорогов за территорию, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в старейшем африканском заповеднике Хлухлуве-Умфолози. На кадрах видно, как два носорога ведут схватку за территорию, пытаясь нанести сопернику серьезные ранения с использованием рогов на носу.
Как отметил гид Тим Браун, который снял видео, подобные битвы между носорогами — редкое, но при этом очень жестокое явление. По его словам, такие конфликты могут иметь летальный исход, если животные сопоставимы по размерам.
Фото: скриншот
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