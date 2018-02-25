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Битва двух носорогов попала на видео

25 февраля 2018, 11:41

Подобные битвы между носорогами — редкое, но при этом очень жестокое явление

В Южной Африке сняли битву двух носорогов за территорию, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в старейшем африканском заповеднике Хлухлуве-Умфолози. На кадрах видно, как два носорога ведут схватку за территорию, пытаясь нанести сопернику серьезные ранения с использованием рогов на носу.

Как отметил гид Тим Браун, который снял видео, подобные битвы между носорогами — редкое, но при этом очень жестокое явление. По его словам, такие конфликты могут иметь летальный исход, если животные сопоставимы по размерам.

Фото: скриншот


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