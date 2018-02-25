Сборная России по хоккею завоевала золото на Олимпийских играх

Защитник Вячеслав Войнов забросил первую шайбу за 0,5 секунды до окончания первого периода.

В середине второго отрезка бывший нападающий нижегородского «Торпедо» Феликс Шютц сравнял счет после ошибки Василия Кошечкина. Арбитры посмотрели видеоповтор и не увидели игру в площади ворот – 1:1, передает Eurosport.ru.

В третьем периоде Никита Гусев точно бросил с левого края над вратарем и попал в верхний угол. Спустя 70 секунд после гола русских защитники сборной ОАР ошиблись в своей зоне, Доминик Кахун расстрелял Василия Кошечкина.

За 3 минуты до конца Йонас Мюллер забросил третью шайбу. Сергей Калинин оставил Россию в меньшинстве, сборная сняла вратаря и сравняла счет – Никита Гусев четко попал в створ.

Фото: Eurosport.ru