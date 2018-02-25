25 нецензурных брендов, названия которых у русскоговорящего вызовут улыбку

Все это — абсолютно невинные слова для носителей языка.

Все это — абсолютно невинные слова для носителей языка, но русскоговорящий турист все равно иногда не может удержаться от хихиканья или смеха в голос.

Мы, втайне мечтая о путешествиях, представляем свежий обзор нецензурных брендов из разных уголков земного шара.

1. Да, правда не всегда бывает приятна.



2. Все-таки кажется, что в этом ресторане клиентов обманывают.



3. Аббревиатура чудесная, но зачем же столько раз повторять?



4. Общество анонимного расстройства желудка.



5. Небольшой чешский снежный бордель.



6. Тем временем в Таиланде.



7. На российском рынке этот бренд вполне мог бы представлять слабительное.



8. Туристическое агентство настоятельно рекомендует.



9. Видимо, продаются товары сомнительного качества.



10. Зоомагазин в Греции.



11. Высокая испанская мода.



12. Вы бы рискнули обратиться к такому адвокату?



13. Известная тайская франшиза.



14. Два дебила — это сила. Вполне подходящий лозунг для грузовых перевозок.



15. Пусть это останется без ответа.



16. Позитивное испанское пиво.



17. На одном из вокзалов Франции.



18. Спортивное питание. Говорят, очень много энергии дает.



19. Эпичное австрийское такси.



20. Надо посоветовать им зарегистрировать еще и сайт zae.biz.



21. Не хочется идти в это кафе.



22. Ославили Леху.



23. Предельно ясное обозначение целевой аудитории.



24. Текила, про которую нельзя сказать ничего определенного.

25. Теперь я знаю, куда поеду в следующий отпуск. Путешествуйте с удовольствием и не забывайте делиться интересными наблюдениями!

Источник: AdMe.ru