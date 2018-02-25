Аким Астаны дал ряд поручений по улучшению района "Есиль" после жалоб жителей

Асет Исекешев посетил ряд инфраструктурных и социальных объектов района «Есиль», сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столицы.

Первым пунктом посещения стал жилой массив «Пригородный», жители которого озвучили акиму необходимость постройки школы, поликлиники, строительства парка и сквера, нехватку парковочных мест и регулируемых светофоров. Для оперативного решения этих вопросов Асет Исекешев поручил управлению природных ресурсов совместно с управлениями архитектуры и пассажирского транспорта, а также АО «СПК Астана» подготовить детальный план строительства сквера с расширением разворотной площадки. Что касается проблемы с отсутствием поликлиники, то было поручено открыть в массиве семейно-врачебную амбулаторию к 1 сентября 2017 года и обеспечить объекты здравоохранения специалистами узкого профиля. Кроме того, в этом году планируется строительство пристройки к средней школе № 24.

Аким также дал задание активизировать работу по благоустройству дворов жилых комплексов массива.

Далее маршрут объезда переместился в сторону жилого массива «Уркер». Главными поднимаемыми вопросами в Уркере были завершение строительства дорог и инженерных сетей. Ввиду осведомленности о текущих проблемах градоначальником было дано поручение ускорить установку освещения к школам, теплых остановок, устройства пешеходных тротуаров и завершить работы по 2-й, 3-й и 4-й очередям до конца текущего года. Кроме того, жители поселка попросили установить системы видеонаблюдения «Сергек», открыть дворовые клубы для молодежи, построить общежития для работников медицины и образования. Асет Исекешев поручил ответственным лицам приступить к решению озвученных проблемных вопросов. Кроме того, аким сообщил, что в настоящее время отрабатывается план по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса в жилом массиве.

Конечным пунктом был мкр. Жагалау, где жителями поднимался вопрос по открытию медицинского центра и устройству парковочных мест. Вопрос по медицинским услугам найдет свое решение уже на днях, так как на следующей неделе в микрорайоне будет открыт медицинский кабинет, а ближе к июлю текущего года будет возведен медицинский центр. А также, учитывая густонаселенность данного участка, акимом было поручено обустроить место для дворовой парковки.

Озвученные поручения были даны с учетом наибольшего комфорта и безопасности жителей и гостей столицы и улучшения внешнего облика Астаны.

Фото: официальный сайт Астаны