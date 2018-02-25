В Караганде ребенок умер в стоматологической клинике

В Караганде умер двухлетний ребенок после введения внутривенной анестезии в одной из стоматологических клиник города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Подруга семьи, в которой произошло горе, Ольга Никулина, обратилась в СМИ по просьбе родителей умершего мальчика, чтобы рассказать о ситуации, случившейся с ее друзьями 22 февраля 2018 года. По словам женщины, в тот день родители Семёна, которому в июне текущего года должно было исполниться два года, повезли мальчика в частную стоматологическую клинику Караганды. Лечить кариес решено было под наркозом. Введение внутривенной анестезии вызвало анафилактический шок, что впоследствии привело к смерти ребенка.

Ольга Никулин рассказала, что и она, и родители мальчика являются гражданами Российской Федерации.

- Мы военнослужащие, проходим службу в Казахстане по контракту, - рассказала Ольга.- У Семёна возник кариес. Было восемь кариозных зубов. Решено было поехать в клинику, расположенную по адресу улица Сатыбалдина, 2, которую нашли по отзывам.

Родители мальчика в клинике подписали два документа: информированное согласие пациента на анестезию и на стоматологическое вмешательство, где была указана информация о возможных рисках применения препарата.

- Мама мальчика предупреждала врачей, что у него наблюдалась аллергическая реакция на некоторые пищевые продукты. Перед введением анестезии, врачами не была сделана проба на аллергическую реакцию, - говорит Ольга Никулина.

Женщина рассказала, что как только Семёну ввели препарат, ему стало плохо. Произошла остановка сердца. Они пытались спасти его сами, ввели адреналин, затем вызвали скорую помощь.

По словам подруги семьи, Семён около пяти минут находился в состоянии клинической смерти. Карета скорой помощи приехала быстро, мальчику запустили работу сердца и повезли в больницу. На фоне остановки сердечной деятельности произошел отек легких и мозга, через небольшой промежуток времени мозг умер. Примерно в два часа ночи мальчик скончался..

Родители мальчика написали заявление в полицию. Тело ребенка повезли в Россию, в Омскую область. Семёна решили похоронить там.

В клинике информацию подтвердили.

- Факт в клинике был какой-то, да. Ребенка увезли на скорой помощи, он дышал, сердце работало. Скорая помощь забрала его в таком состоянии, больше я вам сказать ничего не могу, - ответила администратор клиники Динара.

Фото: ExpertDent