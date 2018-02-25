Казахстанские спортсмены завершили выступление на Олимпиаде 2018
Среди наших спортсменок лучший результат показала Анна Шевченко - 31 место.
Три казахстанские лыжницы приняли участие в женском масс-старте на 30 км, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Среди наших спортсменок лучший результат показала Анна Шевченко - 31 место. Следом за ней расположились Валерия Тюленева и Елена Коломина.
Победу в масс-старте одержала норвежка Марит Бьерген. Второй к финишу пришла финка Криста Пярмякоски, тройку призеров замкнула представительница Швеции Стина Нильссон.
Лыжные гонки
Женщины, масс-старт, 30 км
1. Марит Бьерген (Норвегия) - 1:22:17.6
2. Криста Пярмякоски (Финляндия) - +1:49.5
3. Стина Нильссон (Швеция) - +1:58.9
31. Анна Шевченко (Казахстан) - +13:18.5
32. Валерия Тюленева (Казахстан) - +13:20.4
33. Елена Коломина (Казахстан) - +13:20.8
По итогам последнего соревновательного дня Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея) сборная Казахстана, наряду с Латвией и Лихтенштейном, находится на 28 месте в общекомандном медальном зачете.
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Фото: НОК РК. Изтурган Алдауев©