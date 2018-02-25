Умерла индийская актриса Шридеви

Звезда индийского кино Шридеви скончалась в возрасте 54 лет, передает Лента.ру.

Актриса умерла в Дубае, куда она приехала с мужем, продюсером Бони Капуром, и младшей дочерью на свадьбу своего племянника. Причиной смерти стала остановка сердца.

Президент Индии Рам Натх‏ Ковинд выразил соболезнования в связи со смертью актрисы.

Актриса и продюсер Шридеви — одна из популярнейших звезд индийского кино. За свою карьеру она снялась в 265 фильмах, среди которых «Грустная история», «Подарок», «Чандни», «Плутовка», «Мгновения любви» и «Сбившиеся с пути». Играла в кино на четырех разных языках: хинди, тамильском, телугу и малаялам.

Фото: Reuters