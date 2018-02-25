В Алматинской области подтопило несколько районов

Наибольшее количество подтопленных дворов наблюдается в Талгарском, Илийском, Енбекшиказахском, Карасайском и Жамбылском районах, а также в городе Талдыкорган.

В связи с повышением температуры воздуха на территории Алматинской области происходит интенсивное таяние снежного покрова. В результате глубокого промерзания грунта и засоренности арычных сетей, а в некоторых местах и вовсе ее отсутствие, а также из-за нарушения правил застройки - происходит подтопление дворовых территории частных жилых домов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

Наибольшее количество подтопленных дворов наблюдается в Талгарском, Илийском, Енбекшиказахском, Карасайском и Жамбылском районах, а также в городе Талдыкорган.

В настоящее время формированиями местных исполнительных органов и силами ДЧС Алматинской области производится расчистка арычных систем, каналов, отсыпка насыпей по отводу воды и откачка воды из подтопленных дворов.

Департаментом по ЧС Алматинской области произведена рассылка штормового предупреждения по средствам СМС сообщений и СМИ о возможных подтоплениях на низкогорных зонах области.

С 25 февраля 2018 года весь гарнизон Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области переведен на усиленный вариант несения службы.

3-и оперативные группы из числа структурных и подведомственных ДЧС в количестве 17 человек направились в вышеперечисленные районы области для организации и проведения ликвидации последствии подтоплении.

24 февраля по области зарегистрировано 17 случаев подтопления дворов и улиц от таяния снега, где подтоплено 66 дворовых территории, проведением расчистки арычных систем, отсыпки насыпей по отводу и откачки воды занимались порядка 150 человек с местных исполнительных органов и порядка 60 человек с ДЧС области, использовалось 60 единиц техники и 20 мотопомп, откачено более 407,5 куб. метра воды.

В основном, интенсивное таяние снега происходит во второй половине дня.

25 февраля на телефонные номера ДЧС уже поступили 9 сообщении об подтоплениях, по всем обращения направляются соответствующие службы на 15 часов задействовано 213 человек от местных исполнительных органов и порядка 71 человек с ДЧС области, использовалось 93 единиц инженерной и пожарной техники и 21 мотопомп для дальнейшего устранения последствия неприятной ситуации.

ДЧС призывает граждан отнестись с пониманием к природным явлениям и во избежание подтопления наладить и расчистить арычную систему в округе своего участка.

Фото: ДЧС Алматинской области