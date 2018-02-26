Сборная Казахстана по баскетболу разгромила команду Катара
26 февраля 2018, 00:37
Итог: 96:63 в пользу нашей команды.
Сборная Казахстана по баскетболу в Астане одержала крупную победу над командой Катара в рамках квалификационного этапа к ЧМ-2019, передает СИА «SPORTINFORM».
Уступив в первой четверти (18:19), хозяева площадки также с разницей в одно очко выиграли во второй (15:14). Третий и четвертый игровые отрезки прошли с полным преимуществом сборной Казахстана (32:19, 31:11).
Итог: 96:63 в пользу нашей команды.
Сборная РК с двумя выигрышами и одним поражением возглавляет таблицу группы «D». Другими участниками квартета являются команды Ирана и Ирака.
Фото: сайт Федерации баскетбола РК
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