Сборная Казахстана по баскетболу разгромила команду Катара

26 февраля 2018, 00:37

Итог: 96:63 в пользу нашей команды.

Сборная Казахстана по баскетболу в Астане одержала крупную победу над командой Катара в рамках квалификационного этапа к ЧМ-2019, передает СИА «SPORTINFORM».

Уступив в первой четверти (18:19), хозяева площадки также с разницей в одно очко выиграли во второй (15:14). Третий и четвертый игровые отрезки прошли с полным преимуществом сборной Казахстана (32:19, 31:11).

Итог: 96:63 в пользу нашей команды.

Сборная РК с двумя выигрышами и одним поражением возглавляет таблицу группы «D». Другими участниками квартета являются команды Ирана и Ирака.

Фото: сайт Федерации баскетбола РК


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