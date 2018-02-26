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В Дагестане задержали главного борца с оргпреступностью

26 февраля 2018, 01:15

Его подозревают в финансовых махинациях — организации и участии в мошеннических схемах с целью получения незаконных выплат.

В Дагестане задержали начальника отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска регионального МВД полковника полиции Хайбулу Ибнухаджарова. Об этом рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

Его подозревают в финансовых махинациях — организации и участии в мошеннических схемах с целью получения незаконных выплат.

В то же время региональный СК сообщил, что на двух сотрудников МВД по Дагестану завели уголовное дело по делу о мошенничестве с финансовой отчетностью. По словам следователей, они представили фальшивые документы для компенсации командировочных расходов и получили от 10 до 20 тысяч рублей.

В январе в Дагестан для проверки соблюдения законов приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева и главного архитектора столицы Дагестана Магомедрасула Гитинова. Также задержали врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и "иных лиц". Всем им вменяют хищение денег, выделенных на социальные программы.

Фото © РИА Новости / Кирилл Каллиников


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