Пять млн тенге заплатит акимат Шахтинска за гибель малышки на карусели
Двухлетнюю девочку затянуло в двигатель аттракциона.
Государственное предприятие "Барс", единственным учредителем и собственником которого является акимат, обязали выплатить пять миллионов тенге за гибель двухлетней девочки в Центральном парке культуры и отдыха акимата Шахтинска. Об этом сообщает Today.kz.
ЧП произошло в мае 2015 года. Девочку затянуло в двигатель аттракциона. Она вырвалась из рук бабушки и побежала к открытому механизму.
Родители девочки в это время были на выпускном вечере старшей дочери в музыкальной школе.
Ответственных за безопасную эксплуатацию каруселей не удалось привлечь к уголовной ответственности, и родители обратились в суд.
В суде установили, что карусель не только должна была работать с защищенным перегородками двигателем, но и должна была быть огорожена забором, а цепь-барьер не помешала девочке пройти к опасной зоне.
Ответственность легла на акимат города, который получил карусель в подарок от «Казахмыса», но не проследил за безопасностью при вводе в эксплуатацию.
По словам отца погибшей малышки, в парке не провели проверку на соответствие аттракционов требованиям технической безопасности. За неделю до смерти двухлетней Вари в отсек двигателя карусели упала собака. Ее затянуло под работающий механизм. Тогда смерть животного списали на несчастный случай.
Фото с сайта kapital.kz
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