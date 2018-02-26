Пять млн тенге заплатит акимат Шахтинска за гибель малышки на карусели

Государственное предприятие "Барс", единственным учредителем и собственником которого является акимат, обязали выплатить пять миллионов тенге за гибель двухлетней девочки в Центральном парке культуры и отдыха акимата Шахтинска. Об этом сообщает Today.kz.

ЧП произошло в мае 2015 года. Девочку затянуло в двигатель аттракциона. Она вырвалась из рук бабушки и побежала к открытому механизму.

Родители девочки в это время были на выпускном вечере старшей дочери в музыкальной школе.

Ответственных за безопасную эксплуатацию каруселей не удалось привлечь к уголовной ответственности, и родители обратились в суд.

В суде установили, что карусель не только должна была работать с защищенным перегородками двигателем, но и должна была быть огорожена забором, а цепь-барьер не помешала девочке пройти к опасной зоне.

Ответственность легла на акимат города, который получил карусель в подарок от «Казахмыса», но не проследил за безопасностью при вводе в эксплуатацию.

По словам отца погибшей малышки, в парке не провели проверку на соответствие аттракционов требованиям технической безопасности. За неделю до смерти двухлетней Вари в отсек двигателя карусели упала собака. Ее затянуло под работающий механизм. Тогда смерть животного списали на несчастный случай.

Фото с сайта kapital.kz