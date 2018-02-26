С 1 января 2020 года мобильные группы ОГД будут принимать декларации физических лиц

Согласно Правилам приема мобильными группами органов государственных доходов деклараций физических лиц, утвержденным Приказом Министра финансов РК от 23 января 2018 года № 46, определен порядок приема деклараций физических лиц от отдельных категорий налогоплательщиков.

Мобильная группа представляет собой выездную группу, состоящую из работников органов государственных доходов, которая будет оказывать консультации по составлению деклараций и осуществлять прием таких деклараций от отдельных категорий налогоплательщиков.

При этом к отдельным категориям налогоплательщиков относятся:

1) физические лица, проживающие в отдаленных населенных пунктах;

2) физические лица, имеющие стойкие расстройства функций организма, полную или частичную утрату способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться.

Прием деклараций будет осуществляться мобильной группой в конкретные дни и время, утвержденные совместным графиком, размещаемым на информационных стендах Государственной корпорации, Центров оказания государственных услуг органов государственных доходов Республики Казахстан, интернет-ресурсе местных исполнительных органов, а также опубликованные в средствах массовой информации.