Утверждены Правила вручения предварительного акта выездной таможенной проверки

В соответствии с пунктом 20 статьи 418 Кодекса РК от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» приказом Министра финансов РК от 23 января 2018 года № 45 утверждены Правила и сроки вручения проверяемому лицу предварительного акта выездной таможенной проверки, предоставления письменного возражения к предварительному акту выездной таможенной проверки, рассмотрения органом государственных доходов такого возражения, а также категорий проверяемых лиц, в отношении которых применяются нормы по предварительному акту выездной таможенной проверки.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 6 марта 2018 года.

Предварительный акт выездной таможенной проверки направляется:

1) проверяемым лицам, включенным в перечень налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков, предусмотренный пунктом 3 статьи 130 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года;

2) проверяемым лицам, заключившим инвестиционные контракты в соответствии со статьей 285 Предпринимательского кодекса от 29 октября 2015 года.

Письменное возражение на предварительный акт выездной таможенной проверки предоставляется в орган государственных доходов, осуществляющий выездную таможенную проверку, в течение десяти рабочих дней со дня получения предварительного акта выездной таможенной проверки.

Орган государственных доходов, осуществляющий выездную таможенную проверку, по итогам рассмотрения письменного возражения принимает одно из следующих обоснованных решений:

1) об исключении из акта выездной таможенной проверки сведений, по которым в письменном возражении предоставлены аргументированные доказательства о правомерности действий проверяемого лица, в случае полного или частичного согласия с письменным возражением;

2) о завершении выездной таможенной проверки с отражением в акте выездной таможенной проверки перечня документов, представленных проверяемым лицом к письменному возражению, а также аргументированные доказательства непринятия письменного возражения.

С учетом принятого решения по завершении выездной таможенной проверки орган государственных доходов направляет проверяемому лицу:

1) акт выездной таможенной проверки с приложением решения, принятого по итогам рассмотрения письменного возражения и документов, на основании которых принято данное решение;

2) уведомление о результатах проверки.

В случае не предоставления проверяемым лицом письменного возражения в установленный срок или отзыва проверяемым лицом письменного возражения орган государственных доходов направляет проверяемому лицу:

1) извещение о возобновлении выездной таможенной проверки, в случае приостановления выездной таможенной проверки;

2) акт выездной таможенной проверки;

3) уведомление о результатах проверки.