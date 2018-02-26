О памятных банкнотах номиналом 1000 тенге

В связи с участившимися случаями отказа в приеме банкнот номиналом 1000 тенге, посвященных памятнику тюркской письменности «Күлтегін», Национальный Банк напоминает, что данные банкноты являются законным платежным средством. Срок обращения по ним не устанавливается. Из оборота данные банкноты изымаются по мере естественного износа.

Памятные банкноты 1000 тенге, посвященные председательству Республики Казахстан в Организации Исламская Конференция, и 1000 тенге, посвященные председательству Казахстана в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе также являются законным платежным средством. Срок обращения по ним не устанавливается. Из оборота данные банкноты изымаются по мере естественного износа.

В соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях отказ в приеме банкнот и монет, находящихся в обращении, влечет предупреждение, а в случае повторного отказа в течение года после наложения административного взыскания влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере пяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере десяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.

Отказ банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в приеме, размене и обмене банкнот влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

В случае возникновения вопросов, Вы можете обратиться в Управление по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций по телефонам:

+7 (727) 2788 058, 2619-234, 2704-585

и в Управление по работе с наличными деньгами по телефону +7 (727) 2704-569.