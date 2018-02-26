О завершении периода обмена банками второго уровня банкнот номиналом 1000 тенге образца 2006 года

С 1 марта 2018 года банки второго уровня перестанут обменивать банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года, сообщает пресс-служба Национального Банка РК.

Филиалы Национального Банка будут обменивать данные банкноты до 28 февраля 2021 года.

При этом Национальный Банк информирует, что в обращении находятся памятные банкноты номиналом 1000 тенге, которые являются законным платежным средством.

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В соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях отказ в приеме банкнот и монет, находящихся в обращении, влечет предупреждение, а в случае повторного отказа в течение года после наложения административного взыскания влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере пяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере десяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.

Отказ банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в приеме, размене и обмене банкнот влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

В случае возникновения вопросов, Вы можете обратиться в Управление по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций по телефонам:

+7 (727) 2788 058, 2619-234, 2704-585

и в Управление по работе с наличными деньгами по телефону: +7 (727) 2704-569.