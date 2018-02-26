О завершении периода обмена банками второго уровня банкнот номиналом 1000 тенге образца 2006 года
С 1 марта 2018 года банки второго уровня перестанут обменивать банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года, сообщает пресс-служба Национального Банка РК.
Филиалы Национального Банка будут обменивать данные банкноты до 28 февраля 2021 года.
При этом Национальный Банк информирует, что в обращении находятся памятные банкноты номиналом 1000 тенге, которые являются законным платежным средством.
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В соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях отказ в приеме банкнот и монет, находящихся в обращении, влечет предупреждение, а в случае повторного отказа в течение года после наложения административного взыскания влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере пяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере десяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.
Отказ банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в приеме, размене и обмене банкнот влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.
В случае возникновения вопросов, Вы можете обратиться в Управление по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций по телефонам:
+7 (727) 2788 058, 2619-234, 2704-585
и в Управление по работе с наличными деньгами по телефону: +7 (727) 2704-569.
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Филиал
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Адрес
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Центральный филиал
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010000, г. Астана, ул. Бейбитшилик, 21
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Акмолинский филиал
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020000, г. Кокшетау, ул. Ауэзова, 214
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Алматинский городской филиал
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050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98
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Алматинский областной филиал
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040008, г. Талдыкорган, ул. М. Толебаева, 58/64
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Атырауский филиал
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060002, г. Атырау, ул. Валиханова, 2а
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Актюбинский филиал
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030006, г. Актобе, ул. Асау-Барак, 45
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Восточно-Казахстанский филиал
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070019, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 3
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Жамбылский филиал
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080000, г. Тараз, ул. Казыбек-би, 137
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Западно-Казахстанский филиал
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090000, г. Уральск, ул. Досмухамедова, 16
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Кызылординский филиал
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Костанайский филиал
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110000, г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 195
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Карагандинский филиал
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100000, г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 19
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Мангистауский филиал
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130000, г. Актау, 23 микрорайон
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Павлодарский филиал
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Северо-Казахстанский филиал
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