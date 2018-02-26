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О завершении периода обмена банками второго уровня банкнот номиналом 1000 тенге образца 2006 года

С 1 марта 2018 года банки второго уровня перестанут обменивать банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года, сообщает пресс-служба Национального Банка РК.

Филиалы Национального Банка будут обменивать данные банкноты до 28 февраля 2021 года.

При этом Национальный Банк информирует, что в обращении находятся памятные банкноты номиналом 1000 тенге, которые являются законным платежным средством.

О завершении периода обмена банками второго уровня банкнот номиналом 1000 тенге образца 2006 годаО завершении периода обмена банками второго уровня банкнот номиналом 1000 тенге образца 2006 годаф

В соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях отказ в приеме банкнот и монет, находящихся в обращении, влечет предупреждение, а в случае повторного отказа в течение года после наложения административного взыскания влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере пяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере десяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.

Отказ банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в приеме, размене и обмене банкнот влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

В случае возникновения вопросов, Вы можете обратиться в Управление по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций по телефонам:

+7 (727) 2788 058, 2619-234, 2704-585

и в Управление по работе с наличными деньгами по телефону: +7 (727) 2704-569.

Филиал

Адрес

Центральный филиал

010000, г. Астана, ул. Бейбитшилик, 21

Акмолинский филиал

020000, г. Кокшетау, ул. Ауэзова, 214

Алматинский городской филиал

050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98

Алматинский областной филиал

040008, г. Талдыкорган, ул. М. Толебаева, 58/64

Атырауский филиал

060002, г. Атырау, ул. Валиханова, 2а

Актюбинский филиал

030006, г. Актобе, ул. Асау-Барак, 45

Восточно-Казахстанский филиал

070019, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 3

Жамбылский филиал

080000, г. Тараз, ул. Казыбек-би, 137

Западно-Казахстанский филиал

090000, г. Уральск, ул. Досмухамедова, 16

Кызылординский филиал

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Костанайский филиал

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Карагандинский филиал

100000, г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 19

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Южно-Казахстанский филиал

160012, г. Шымкент, ул. Торекулова, 2


26 февраля 2018, 08:04
Источник, интернет-ресурс: *Национального Банка РК

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